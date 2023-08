Gli antichi organi suonano aromoniosamente al festival

Entra nel vivo il festival "Armoniosamente" che in questi giorni d’agosto propone numerosi concerti (tutti a ingresso gratuito), soprattutto nelle località dell’Appennino: la rassegna, promossa dall’associazione "Amici dell’organo J. S. Bach", con la direzione artistica del maestro Stefano Pellini, intende particolarmente valorizzare il prezioso patrimonio di organi antichi. Stasera (mercoledì 2) alle 21 nella chiesa di San Pietro a Fellicarolo di Fanano, potremo ascoltare il soprano Silvia Martinelli con l’organista Andrea Trovato, in un repertorio variegato che spazierà dal barocco da Bach e Mozart a compositori più recenti come Gounod e Vittadini. Sempre stasera a Fiumalbo (dopo un’anteprima pomeridiana al santuario di Santa Maria del Crostolo) si rinnoverà il sempre atteso concerto promenade: sarà l’organista Paolo Bougeat a spostarsi di chiesa in chiesa, suonando alle 21 nella parrocchiale di San Bartolomeo, per poi passare alle 21.20 all’oratorio confraternale di Santa Caterina dei Rossi e alle 21.40 all’oratorio confraternale di Santa Maria dei Bianchi. Domani sera alle 19 alla pieve dei Santi Vincenzo e Anastasio di Monteobizzo di Pavullo, si esibirà quindi il Trio Aycardi, con Marco Bortoletti al flauto, Angela Ferrando alla viola e Marco Pizzorno alla chitarra. Ripercorreranno composizioni di musicisti del primo periodo romantico europeo, come testimonianze di un’Europa musicale in evoluzione.

