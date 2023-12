"Gli Assordanti Soffioni di Hera: Una Minaccia per la Salute dei Cittadini"

Gli assordanti soffioni che gli operatori ecologici di Hera hanno in dotazione nella ordinaria attività di pulizia e raccolta foglie alzano di tutto, anche polveri inquinanti dannose per la salute. Quindi questa infernale attrezzatura più che pulire serve ad avvelenare l’aria che respiriamo. Pertanto è ora che il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, al quale spetta di tutelare la salute dei cittadini, prenda atto della non idoneità di detto soffione, e si decida finalmente ad imporne a Hera la sostituzione con attrezzature che aspirino la sporcizia e le foglie dalle strade e dai marciapiedi della casa comune.

Giovanni P.