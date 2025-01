Gli auguri di Mezzetti a Schumacher: "Grande pilota, la città gli è vicina"

In occasione del compleanno di Michael Schumacher che ieri ha compiuto 56 anni, il sindaco Massimo Mezzetti ha inviato un telegramma di auguri alla famiglia del campione, cittadino onorario di Modena dal 2001.

Un gesto per ribadire la vicinanza della città a Schumi e alla sua famiglia nella sfida che portano avanti dopo l’incidente sugli sci del 2013.

Questo il telegramma del sindaco: "La città di Modena sarà sempre vicina a Michael Schumacher e alla sua famiglia. Al nostro cittadino onorario ribadiamo tutta la nostra ammirazione per come ha saputo entrare nei cuori di tanti tifosi di Formula 1 ed essere ispiratore per generazioni di colleghi. Buon compleanno Schumi, grande pilota e grande uomo".

Non si è fatto attendere anche il messaggio della Ferrari: "Sempre nei nostri cuori, tanti auguri Michael". Questo il post di auguri su X della Ferrari nel giorno del 56esimo compleanno di Michael Schumacher, il pilota più vincente della rossa di Maranello che con il campione tedesco ha conquistato cinque dei suoi sette titoli mondiali.

Schumacher il 29 dicembre del 2013 ha avuto un grave incidente durante una discesa sugli sci a Meribel, da cui non si è mai pienamente ripreso.