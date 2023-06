Gli autori finalisti incontrano i lettori

Modena sarà una delle prime tappe dello Strega Tour: gli autori in lizza per il più prestigioso premio letterario italiano - comunicati mercoledì sera a Benevento - incontrano i lettori oggi alle 17.30 presso il Teatro della Fondazione San Carlo grazie a un evento di Bper Banca. La cinquina è formata da Rosella Postorino, Ada D’Adamo (rappresentata da Loretta Santini, direttrice editoriale di Elliot), Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio e Romana Petri. Ingresso libero fino a esaurimento posti. L’elezione del libro vincitore si svolge il 6 luglio a Roma e sarà trasmessa in diretta su Rai Tre.