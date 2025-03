Gli effetti dei social sui giovani, lo studio al Venturi

Al Venturi di Modena prende il via ‘Swipe Like Love’, un progetto di cinque giornate incentrato sullo studio della percezione e dei social network che coinvolgerà 14 classi per un totale di circa 300, tra studenti e studentesse dell’Istituto.

L’iniziativa, che rientra nel più ampio progetto di Public Engagement ’TikTok e dintorni: buone pratiche per una cittadinanza digitale ‘sicura’ nell’era dei social network’, è promossa dal Centro di Ricerca Interdipartimentale su Vulnerabilità e discriminazioni di Unimore e dall’Osservatorio Interdipartimentale per gli Studi di Genere e le Pari Opportunità dell’Università di Salerno e si pone l’obiettivo di indagare criticamente il mondo della comunicazione sui social network e di analizzare il fenomeno delle cosiddette relazione ‘tossiche’, con particolare riguardo a TikTok.

"Nel nostro istituto – spiega la dirigente del Venturi, Luigia Paolino – l’educazione civica non è solo un tema trasversale, ma un percorso concreto per formare cittadini consapevoli e responsabili. Nella fattispecie, il progetto affronta un tema centrale per le nuove generazioni: la consapevolezza nell’uso dei social e i rischi legati alla diffusione di contenuti che normalizzano relazioni tossiche e stereotipi di genere. Attraverso questionari, laboratori e momenti di confronto, gli studenti potranno riflettere, sviluppando strumenti per un utilizzo più responsabile delle piattaforme digitali".

Gli studenti e le studentesse parteciperanno a una serie di laboratori, nei quali si alterneranno momenti di lezione partecipata a fasi interattive. "Questa iniziativa – aggiunge la dirigente – non è un semplice approfondimento disciplinare, ma vedrà una serie esperienze formative che parlano direttamente ai giovani, alle loro abitudini e al loro futuro. Educare alla cittadinanza oggi significa sviluppare strumenti di lettura critica della realtà e delle dinamiche sociali, per contrastare discriminazioni, stereotipi e violenze, online e offline. Nella nostra scuola non si cerca soltanto di formare artisti e professionisti del futuro, ma cittadini capaci di interrogarsi e di incidere sulla realtà con il proprio pensiero e la propria creatività".

"Oggi più che mai – commenta Thomas Casadei, direttore del CRID di Unimore – è necessario interrogarsi sull’impatto che i social network hanno sulle giovani generazioni, non solo in termini di opportunità, ma anche di rischi legati a dinamiche di dipendenza e di sovraesposizione a livello mediatico".