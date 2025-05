’Gli eroi della sicurezza’: agenti premiati. Debuttano le e-bike degli operatori del 118

Quarto appuntamento ieri per ’Gli Eroi della Sicurezza’, iniziativa nata nel 2012 dalla collaborazione tra polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato di agenti e addetti autostradali che presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento. Prima della partenza della dodicesima tappa Modena-Viadana, il direttore di Tronco di Bologna Stefano Vimercati ha premiato l’agente scelto della polizia di Stato Giuseppe Tabino e l’agente Giuseppe La Paglia, entrambi della sezione polizia stradale di Parma, per il loro intervento durante le operazioni di soccorso per un improvviso nubifragio del 15 maggio 2024. I due agenti hanno attraversato il flusso d’acqua portando in salvo, uno alla volta, sei persone rimaste bloccate, riuscendo anche a recuperare i veicoli. La dirigente del compartimento polizia stradale per l’Emilia-Romagna, Simonetta Lo Brutto, ha assegnato un altro riconoscimento a sei operatori del Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia: Mirco Berigazzi, Massimo Battistini, Giuseppe Boffa, Renzo Peselli, Rossano Pesci e Luca Resca, in rappresentanza delle squadre impegnate nelle attività di intervento nei territori colpiti dall’alluvione dell’ottobre 2024.

In occasione del Giro d’Italia partito ieri da piazza Roma hanno inoltre fatto il loro esordio le nuove biciclette elettriche del 118 (in foto). I mezzi sono adibiti al soccorso durante eventi di massa, manifestazioni sportive e ambiti urbani da alto afflusso. Le bici elettriche hanno dispositivi acustici, come la sirena ed un allarme a bassa frequenza per segnalare la posizione in ambienti affollati.