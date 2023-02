Gli eventi di ’Mo’ better football’ "Così il calcio racconta la Storia"

Il calcio come mezzo per raccontare storie, affrontare tematiche socio-culturali apparentemente lontane dallo sport e condurre le persone alla scoperta di personaggi e avvenimenti. Con questo obiettivo si sviluppa l’attività nel 2023 di Mo’ Better Football: l’associazione propone, infatti, un programma culturale fatto di appuntamenti, rappresentazioni e focus letterari in cui la narrazione degli eventi, anche nel contesto in cui si sono svolti, incontra la suggestione tipica del racconto sportivo. A febbraio comincia la prima rassegna, una trilogia di incontri realizzati in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena, a partire da quello di sabato 4 sull’indimenticato Mundial 1982 vinto in Spagna dalla Nazionale italiana. Il Comune patrocina le iniziative.

Il progetto è stato presentato in municipio con una conferenza stampa a cui hanno partecipato l’assessore comunale a Cultura e politiche giovanili Andrea Bortolamasi, il direttore di Mo’ Better Football (Mbf) Marco Ferrero e la direttrice dell’Istituto Storico Metella Montanari.

Come hanno spiegato gli organizzatori presentando la trilogia, il calcio ben si lega agli approfondimenti di respiro storico. E così nel primo appuntamento di sabato 4, organizzato a distanza di due mesi dai Mondiale di calcio in Qatar e a quarant’anni da Spagna ‘82, si raffronta l’evoluzione del calcio italiano con i cambiamenti sociali, culturali e linguistici che, negli ultimi decenni, hanno interessato il Paese. Seguono due appuntamenti dedicati alla storia del calciatore Socrates e della “Democrazia Corinthiana” (25 febbraio) e al Campionato 1944, giocato nel pieno della Seconda guerra mondiale, mentre Modena e l’Italia venivano bombardate (data da programmare in aprile).

Sono invece più intimi gli incontri di ’Chiacchiere da bar’ programmati per marzo. Ci si sposta dall’Istituto Storico di viale Ciro Menotti a un bar cittadino, nello specifico ’Cesare’ di via Carteria, dove viene sperimentata una formula più raccolta, incentrata sulla conversazione con i presenti in sala e con la partecipazione del giornalista della piattaforma Dazn Alessandro Iori.

Un’altra trilogia, questa volta incentrata sul binomio calcio-teatro, è poi quella che coinvolge Sted: assieme all’associazione culturale, uno dei principali centri di formazione e produzione di danza e teatro del territorio, Mo’ Better Football punta a mettere nuovamente in scena i tre spettacoli ’90 minuti di libertà’, ’La malinconia di Zidane’ e “Socrates e la Democrazia Corinthiana”, per dare seguito alle rappresentazioni delle opere avvenute durante le ultime edizioni del Festival Filosofia.