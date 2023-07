Gli impianti da rifare In centro storico cinque chilometri di nuove condutture

Con gli ultimi interventi in atto (corso Canalchiaro e Rua Muro) saranno oltre 1.000 le utenze coinvolte dal rinnovo delle reti acqua, fognatura, gas ed energia elettrica nel cuore di Modena. Un piano pluriennale in sinergia fra Amministrazione ed Hera che consente di massimizzare l’efficacia delle attività di scavo. L’Assessore Bos ha detto a questo propositoi: "Un coordinamento che ha ridotto il disagio per cittadini e operatori".

Oltre 5 km di nuove reti acqua, fognature, gas ed energia elettrica posate, oltre 1.000 utenze coinvolte e un investimento di 1,8 milioni di euro dal 2020 a oggi. Sono questi i numeri del piano di Amministrazione Comunale ed Hera per la riqualificazione dei sottoservizi del Centro Storico di Modena. Hera fa sapere che si tratta di un "piano pluriennale di grandi dimensioni che ha consentito non solo di avere servizi essenziali più affidabili e sicuri, ma che ha anche contribuito alla valorizzazione immobiliare del cuore della città". Gli interventi a quello che può considerarsi il vero e proprio sistema cardiocircolatorio del Centro, hanno seguito la programmazione dei lavori di ripavimentazione stradale programmati dal Comune. Per massimizzare l’efficacia degli scavi e minimizzare i disagi per i cittadini, grazie alla sinergia fra Amministrazione ed Hera, ad ogni intervento sul manto stradale sono stati pianificati lavori di ammodernamento reti.

L’ultimo intervento in ordine di tempo è il cantiere (fine lavori prevista per settembre) nel tratto di corso Canalchiaro fra via dei Servi e via San Paolo. A questo seguiranno i lavori in via Rua Muro da corso Canalchiaro a via degli Adelardi per una lunghezza di circa 220 metri, per i quali si prevede la fine del cantiere entro gennaio 2024.

La sequenza degli interventi negli ultimi 3 anni Le prime lavorazioni di questo piano pluriennale sono state avviate nel 2020, con il rifacimento di una decina di allacciamenti di corso Canalchiaro nel tratto compreso tra piazza Grande e via Bonacorsa a servizio dei primi 50 civici. Nel 2021 è stata la volta del completo rinnovo dei sottoservizi delle vie Canalino, (da via San Carlo a via Mondatora), l’intera via dei Servi e via Selmi (fra via dei Servi fino a piazzale Torti). Nel 2022 è stato invece riqualificato il successivo tratto di via Canalino fino a via Saragozza, nuovamente corso Canalchiaro (da via Bonacorsi a via dei Servi) e via San Pietro (da via Saragozza alla chiesa San Pietro). Un impatto importante anche su allacciamenti, pluviali e caditoie Oltre alla posa delle nuove condotte, sono stati rinnovati tutti gli allacciamenti acqua e gas delle strade coinvolte, oltre agli allacci fognari intercettati, i pluviali e le caditoie.