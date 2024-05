Gli insulti danneggiano la campagna elettorale

Gentile redazione,

ho letto con rammarico alcuni episodi che mi hanno lasciato una certa amarezza per quanto riguarda le prossime elezioni.

Prima l’attacco sessista di Rinaldi, ora gli insulti razzisti alla candidata Kanjaoui. Non penso sia questo il modo di partecipare alla politica, in ogni caso non sono questi i contenuti che interessano a noi cittadini. Ancora una volta vorrei richiamare l’attenzione su ciò che conta, e non è certo la carta d’identità o la provenienza dei candidati (e intendo non solo il luogo di nascita ma anche il partito di provenienza). L’importante sono i temi, su cui ancora vedo solo promesse, ma poco concrete.

Lorenzo S.