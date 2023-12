Gli investigatori storici si ritrovano a cena da Vinicio

Erano gli investigatori della Questura di Modena degli anni 8090. Provenienti anche da varie regioni della Penisola, ormai quasi tutti in pensione, gli ex appartenenti alla Squadra Mobile hanno pensato bene di ritrovarsi ieri a cena al ristorante Vinicio per rivivere tra una portata e un bicchiere gli anni in cui hanno combattuto il crimine in città. C’erano quasi tutti: il prefetto Apruzzese, i questori Stingone, Graziano e Borzacchiello, i primi dirigenti Boscaino, Costa, Lemma e Pazzanese e il vice questore Tassi. Ancora: i commissari Zaccaria, Camarda, Sanna, Decimo, Di Prinzio, Maldera e Monachese, il Sost. Commissario Severi e Ruda, gli ispettori D’addio, Chilla, Longo, Calabrese, Savi, Salucci, Silvestri e i Sovrintendenti De Santis, Veronesi, Galli e Cilio. Grandi nomi della polizia di Stato, impegnati nelle indagini più importanti sui sequestri di persona, le rapine in grande stile, i furti delle opere d’arte e il contrasto al crimine organizzato.

v.r.