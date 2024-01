Gli operatori:: "Piste innevate, impianti aperti"

Nonostante l’anomala ondata di caldo dei giorni scorsi, sul Cimone si continua a sciare: "Tutti gli impianti ed i raccordi sono aperti -conferma Luciano Magnani direttore del Consorzio sciistico- e grazie al sereno della notte manteniamo sulle piste un manto nevoso dai 30 ai 40 cm. Si continua quindi a sciare: provare per credere. Aspettiamo tutti gli appassionati al Cimone per questo weekend all’insegna del bel tempo". Le attività aperte questo week end alle Piane di Mocogno sono il Baby Park, la pista da bob, il campo scuola, pista Poggio e anello sci di fondo. Domenica le piste del Centro Fondo saranno accessibili al pubblico dalle ore 12, a causa di una competizione che lo impegnerà in mattinata. Per il 31 gennaio, s.Geminiano, previste prove gratuito per chi (da 6 a 23 anni) vuol provare Tiro con la carabina laser, Sci di fondo, giochi sulla neve.

g. p.