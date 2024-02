Gli Oscar del motociclismo. Grande successo al Monzani per i Caschi d’Oro di Motosprint

Grande successo di pubblico giovedì sera al Forum Monzani per la 44ma edizione dei Caschi d‘oro di Motorsprint, gli “Oscar” del motociclismo italiano organizzati dalla testata specializzata. Tutto esaurito in platea per vedere dal vivo diversi campioni del mondo tra cui spiccava Pecco Bagnaia, bicampione della Moto Gp,

Tanto entusiasmo anche per Dovizioso, Orioni e sopratutto, Luca Cadalora il modenese già campione del mondo delle 125 e 250.

Tra i presenti il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Modena,Gian Carlo Muzzarelli e il comico Giacobazzi, che ha deliziato i presenti con un paio di interventi apprezzatissimi dal pubblico.

"In questi giorni si parla tanto di Sinner, ma noi abbiamo da due anni il nostro numero 1 nel ‘ranking’ del motociclismo, la MotoGP, è giusto sottolinearlo per ricordare i successi del nostro movimento" ha voluto ribadire il presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli dal palco del BPER Forum Monzani. "Non sarà un caso che questa è l’unica regione con il nome di una strada – le parole dense di orgoglio di Bonaccini – che può vantare piloti e Case sia delle due che delle quattro ruote. Marquez e Hamilton si sono avvicinati all’Emilia–Romagna con Ducati e Ferrari: hanno riconosciuto il valore, del resto siamo gli unici ad ospitare F1, MotoGP, SBK e Formula E". Sia l’inglese che lo spagnolo hanno scelto il rosso, e nel caso di Marc si tratta di quella Ducati che anche ai Caschi d’Oro ha fatto incetta di statuette, tra MotoGP e SBK. Insomma, un evento di successo che ci auguriamo possa ritornare presto nella nostra città.