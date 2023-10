Gli scatti dei vignolesi in mostra . In ogni viaggio una foto ’gemella’. L’amore visto da Luciana e Carlo

Quando la fotografia lungo tutta una vita diventa metafora dell’amore. Si potrebbe vedere così, romanticamente, la vicenda pressoché unica dei coniugi di Vignola Luciana Valenzi e Carlo Gubertini. I due, ormai scomparsi, lei casalinga e lui commerciante, per l’intera esistenza durante i viaggi e le vacanze intraprese, si sono sempre fotografati in un modo molto particolare, unico: hanno scattato a vicenda una immagine al coniuge avendo cura di scegliere sempre il medesimo sfondo e quasi sempre la stessa posizione del corpo, delle braccia delle gambe. Caratteristiche che, a guardare le foto in sequenza, fanno pensare così a un unico corpus composto da centinaia di immagini assimilabili. Insomma a una opera d’arte. Con ogni probabilità i due modenesi non erano consci di questa precisa uniformità stilistica, o forse sì chissà, in ogni caso se sono accorti un amico della coppia, il fotografo di Vignola Sergio Smerieri e tramite lui lo studioso olandese Erik Kessels. Kessels e Smerieri ora espongono queste fotografie nella mostra "Carlo e Luciana" a Palazzo Magnani Unicredit di Bologna nell’ambito della biennale Foto Industria di Fondazione Mast (fino al 26 novembre), dedicata al tema del "game" (gioco). Kessels e Smerieri hanno analizzato a fondo questi materiali: "Carlo e Luciana avevano l’abitudine di fotografarsi a vicenda, sempre nello stesso posto, con lo stesso sfondo, prima una e poi l’altro. Lo hanno fatto fin dai primi anni della loro unione, in una serie di immagini in bianco e nero che esponiamo, ma soprattutto lo hanno fatto una volta raggiunta l’età della pensione". Proseguono i curatori: "I due vignolesi si sono così dedicati a questa particolare disciplina per lungo tempo e assiduamente quarant’anni più tardi rispetto a quelle vecchie foto, ossia quando hanno potuto viaggiare insieme in mezzo mondo essendo pensionati. I fondali scelti sono i più disparati: la tour Eiffel, il Partenone, i giardini di Versailles, piazza Tienanmen a Pechino, svariati luoghi come spiagge, piazze, barche. E soprattutto lo schema fotografico non è mai cambiato: Luciana e Carlo quasi mai si fanno ritrarre insieme, ma preferiscono farlo separatamente nello stesso punto come se non fosse la condivisione dello spazio di una singola immagine a rinsaldare la loro unione, ma piuttosto il gesto reciproco di guardarsi e scattare foto. Ecco dunque la foto vista come gioco e rituale ripetuto. I lavori hanno avuto molto successo e li abbiamo in parte esposti a Guiglia nel ’22 e poi a Verona, Napoli, in Giappone".