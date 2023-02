Gli scienziati del cibo studiano il balsamico

Visita d’eccezione ieri a casa di Mario Gambigliani Zoccoli, presidente del Consorzio Produttori Antiche Acetaie. Harold McGee e Davide Cassi, due scienziati del cibo che hanno rivoluzionato il mondo della gastronomia dando un impulso determinante alla cucina molecolare (o "cucina scientifica", come ha puntualizzato il prof. Cassi), hanno fatto visita infatti all’Acetaia Gambigliani Zoccoli di Gaggio di Piano. Qui hanno avuto modo di vedere da vicino le batterie di botti collocate sottotetto e di confrontarsi con Giorgio Gambigliani Zoccoli dell’omonima acetaia. Tantissime le innovazioni che Cassi ha sviluppato negli anni, dall’azoto liquido per fare un gelato istantaneo ("anche con il vino!"), alla "frittura al glucosio" anziché all’olio ("i bomboloni ad esempio sono buonissimi e non unti"), al "frigorifero caldo" ("un cotechino può starci anche sei mesi e alla fine assume il piacevole sapore della carne alla brace"). E sul balsamico? "Anche su un prodotto tradizionale – conferma Cassi – si può fare innovazione. Per il balsamico, ad esempio, penso si possa studiare l’umidità dell’aria nel processo di cottura, la forma ideale delle botti, o perfino sperimentare cosa succede se si fa ruotare una botte su se stessa".

Il prof. McGee ha dichiarato di avere molto apprezzato il balsamico tradizionale, che già aveva acquistato e provato negli Stati Uniti, e ha riconosciuto la genialità di questo prodotto. Il presidente Mario Gambigliani Zoccoli: "Al vaglio possibili collaborazioni".

m.ped.