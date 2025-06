Gli scultori della velocità a Palazzo dei Musei: "I maestri carrozzieri, artisti ineguagliabili"

Gli scultori della velocità ideata da Jean Marc Borel è una collezione unica nata sotto il martello dei più grandi carrozzieri modenesi, proprio quelli che hanno vestito le cinque automobili che dominano oggi il mercato dell’arte automobilistica. La storia dei maestri carrozzieri modenesi è una delle più affascinanti che ci siano ed è in mostra a Palazzo dei Musei nell’ambito appunto del Motor Valley Fest.

È la storia straordinaria di artigiani ineguagliabili che con passione e talento hanno dato vita a capolavori da leggenda. Carrozzerie in alluminio completamente modellate a mano, come gli scultori del rinascimento, avendo come unica attrezzatura una serie di martelli, un pezzo di tronco d’albero, un sacco di sabbia, un paio di cesoie e un piano di lavoro.

ModenArt sarà per tutti un invito a un viaggio meraviglioso alla scoperta di veri geni di grande talento, le cui opere godono di fama mondiale. Le creazioni realizzate e firmate personalmente da questi artisti carrozzieri verranno esposte quali sublimi sculture d’arte moderna. Sarà possibile ammirare le carrozzerie in alluminio lucido, così come i manichini e i ’filoni’, di diverse superstars ’made in Modena’ mai viste fino ad ora.