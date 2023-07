Gli Shame aprono 'Arti Vive Festival' a Modena, concerti, teatro e world music

Gli Shame, band londinese del panorama post punk, daranno il via all’estate modenese, domani sera ai Giardini Ducali: il concerto aprirà (in trasferta) "Arti Vive Festival" che proseguirà poi a Soliera fino a domenica 9, con un mix di musica e teatro. Fra i protagonisti più attesi, i sofisticati The Notwist (nella foto, 6 luglio) con il loro sound tra indie ed elettronica, la misteriosa Miss Grit di Detroit (7 luglio) e i californiani The Brian Jonestown Massacre (8 luglio).

Nel cartellone teatrale, mercoledì 5 segnaliamo "Dènsing", commedia a passo di valzer sul mondo delle balere con Beatrice Schiros. Le "Note al Lennon" portano invece giovedì 6 a Castelnuovo Shardafrica, un progetto di world music tra Africa mediterranea e subsahariana.