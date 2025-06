Gli studenti della Johns Hopkins accolti in Comune

Dal sito Unesco di Piazza Grande, Duomo e Ghirlandina, alle Sale storiche del Palazzo comunale, per poi passare al Parco delle Terramare di Montale, al Museo civico e alla Galleria Estense a Palazzo dei Musei, con un pranzo anche al Mercato Albinelli.

Sono solo alcune delle tappe degli studenti della Johns Hopkins University, a Modena dal 16 al 27 giugno, a conclusione del master in Cultural heritage management.

Gli studenti sono stati accolti questa mattina in Municipio dall’assessora alle Politiche educative e Rapporto con l’Università Federica Venturelli, dopo una passeggiata in piazza Grande e la visita alle sale storiche del Palazzo comunale e dell’Acetaia. "Si rinnova l’amicizia e la collaborazione con la Hopkins University, un’eccellenza nell’ambito della formazione in Management culturale – sottolinea Venturelli – a ulteriore testimonianza di come Modena occupi un posto di primo piano per la ricchezza e la varietà del suo patrimonio, grazie alla capacità di valorizzare sempre più le risorse e le tradizioni locali, in chiave innovativa e con un’apertura internazionale".

Provenienti da Usa e Australia, i 12 studenti stanno seguendo corsi di studi della Krieger School of Arts and Sciences prevalentemente online su ’Cultural Heritage Management’ e su ’Museum Studies’ e per la prima volta si incontrano per il ’Cultural Heritage Management Onsite Seminar’ organizzato in città in collaborazione con Fondazione Ago Modena Fabbriche culturali.