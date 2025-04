Gli studenti difendono il Meucci : "La violenza non ci appartiene"

"La violenza non appartiene alla nostra scuola, né come gesto né come pensiero. Ogni giorno, studenti, docenti e personale scolastico collaborano per creare un contesto in cui il rispetto reciproco sia al centro di ogni relazione". Assunta Abbate, Renato Bocchino e Marco Loschi, rappresentanti d’istituto del Meucci, intervengono per difendere il loro istituto dopo le recenti aggressioni che hanno visto coinvolti ragazze e ragazzi dello stesso.

"Il Meucci è stato oggetto di critiche e accuse ingiuste, che dipingono una realtà distante da quella che viviamo ogni giorno – affermano –. Si parla di indifferenza, menefreghismo, di una comunità scolastica che non si prende cura dei propri studenti: come rappresentanti d’istituto sentiamo il dovere di smentire con forza queste affermazioni e di raccontare la verità. Questi atteggiamenti sono infatti lontani dai valori che la nostra scuola promuove e rappresenta".

Proseguono i tre studenti: "La nostra scuola non è indifferente ed è molto più di ciò che le critiche vogliono dipingere. Ogni giorno, docenti che credono nella missione educativa si impegnano non solo a trasmettere conoscenze, ma a essere un sostegno per gli alunni, per offrire un esempio concreto di ciò che significa vivere in una società basata sul rispetto, sulla solidarietà e sulla legalità. Di fronte a qualsiasi difficoltà, rispondiamo con azioni concrete, con l’ascolto e con l’impegno a migliorare sempre di più".

Ribadiscono poi che "questi principi non sono solo ideali, ma una realtà quotidiana, il lavoro di squadra tra studenti, docenti e tutto il personale scolastico che rende possibile la costruzione di un ambiente in cui ciascuno si senta accolto, rispettato e valorizzato. Gli episodi accaduti – rimarcano – ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nell’educazione ai valori del rispetto, della legalità e della solidarietà. Non possiamo tollerare comportamenti che minano la serenità e la sicurezza della nostra scuola, e ribadiamo il nostro impegno nel favorire un confronto costruttivo e inclusivo.

La nostra comunità scolastica non si definisce attraverso le difficoltà, ma attraverso il modo in cui le affronta: con determinazione, unità e il desiderio di crescere e migliorarsi ogni giorno. Continueremo a impegnarci affinché la scuola rimanga un luogo di crescita, sicurezza e speranza per tutti. La nostra scuola non è perfetta, ma è viva. Ed è questa vitalità che continueremo a difendere, ogni giorno". m.s.c.