Gli studenti firmano ’Dreaming Kitchen’

Ultimi appuntamenti per ’Teatro di classe’, la rassegna di Ert che porta sul palco gli studenti delle scuole superiori. Domani sera allo Storchi il liceo classico e linguistico Muratori - San Carlo allestirà lo spettacolo in due parti, ’Dreaming Kitchen’ (in inglese, da ’La cucina’ di Arnold Weskler) e ’Dalla cenere’, una riflessione sulla favola di Cenerentola. Martedì, il 6, sarà la volta dell’Ites Barozzi con ’Bianchissimo, quasi Candido’, ispirato a Voltaire: la storia di un ragazzo e della sua presa di coscienza dell’imperfezione. Sempre martedì alle 21 il teatro Cittadella ospiterà lo spettacolo in lingua francese del liceo classico e linguistico Muratori – San Carlo, ’Ce soir-là on jouait le petit prince’, un gioco di teatro nel teatro, sulle tracce del ’Piccolo Principe’ di Saint-Exupéry. A chiudere la rassegna, mercoledì 7 alle 21 allo Storchi, sarà il liceo scientifico Wiligelmo con ’LaTempesta’.