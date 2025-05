Gli studenti incontrano l’Opera: un’esperienza indimenticabile

E’ stata un’esperienza indimenticabile che abbiamo vissuto mercoledì 19 marzo 2025, quando la classe 3^E della scuola Paoli ha avuto l’opportunità di assistere alle prove generali di Cavalleria rusticana e Pagliacci al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena.

L’atmosfera era incredibile. L’aria era carica di aspettativa: si percepiva già all’ingresso del teatro tutta la dedizione e il duro lavoro del personale.

Anche noi eravamo emozionati e non vedevamo l’ora che lo spettacolo iniziasse perché, anche se avevamo parlato di queste opere liriche in classe, eravamo sicuri che vederle dal vivo sarebbe stato completamente diverso.

Ci aspettavamo qualcosa di grande e non siamo rimasti delusi.

Prima è andata in scena Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e, dopo una breve pausa di 10 minuti, è toccato a Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.

Due opere veriste molto forti. Pagliacci è ispirata a un delitto di gelosia realmente accaduto e giudicato dal padre di Leoncavallo, magistrato in Calabria.

Come da tradizione è stata rappresentata in coppia con l’altro capolavoro del teatro verista italiano Cavalleria rusticana, la cui aria più celebre ’Vesti la giubba’, registrata nel 1904 dal tenore Enrico Caruso, è stato il primo disco al mondo a toccare il milione di copie.

Sono entrambe ambientate nel sud Italia e trattano di amore, tradimento e vendetta.

Le situazioni descritte e i temi trattati sono purtroppo ricorrenti anche nell’attualità, come testimoniato da molte notizie di cronaca. Sono argomenti che ci fanno riflettere sulle relazioni e sulle emozioni che a volte si provano.

La musica di entrambe le opere è bellissima e molto drammatica.

Ci ha trascinati dentro la storia grazie all’orchestra che avvolgeva il palco e noi spettatori.

Sebbene fossero prove generali, non ci sono state interruzioni e la scenografia era curata nei dettagli per trasmettere l’atmosfera del passato.

Siamo rimasti colpiti dalla potenza narrativa dalle opere.

La scena del duello in Cavalleria rusticana ci ha sorpresi, così come il momento in cui Canio scopre il tradimento in Pagliacci.

Abbiamo imparato quanto sia importante la fiducia nelle relazioni e quanto possa essere devastante la gelosia.

Questa esperienza teatrale è stata molto diversa dalle altre: qui si è percepito il dramma, ma anche l’impegno, la passione e il lavoro che sta dietro alla realizzazione di una rappresentazione teatrale.

Ci sentiamo vivamente di consigliare a chiunque di assistere a queste opere. È un’esperienza che fa crescere ogni spettatore sia culturalmente che emotivamente.

Il Teatro Comunale di Modena è un luogo unico e Cavalleria Rusticana e Pagliacci due opere straordinarie.

Classe 3^E della scuola media Paoli di Modena