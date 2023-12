Gli studenti portano abiti che non utilizzano. Il baratto è un regalo

Adolescenti delle terze classi delle scuole Montanari coinvolti in un progetto di scambio di doni natalizio molto particolare. Si tratta del "Christmas Swap party (dall’inglese "baratto")". I ragazzi di terza porteranno gli abiti che non utilizzano più per scambiarli con quelli dei compagni. Una scusa per rinnovare il proprio guardaroba in modo sostenibile cogliendo l’occasione per realizzare un regalo di Natale diverso dal solito. Il ritrovo per alunni e loro famiglie, presso l’atrio della scuola, è oggi dalle 16 alle 18. L’iniziativa muove dal progetto "Mani per creare, idee per cambiare" del Ceas La Raganella, il centro ambientale del Comune di Mirandola, di Mani Tese e della Sartoria Circolare Manigolde, che hanno coinvolto precedentemente le classi terze classi in un percorso sul tema della moda sostenibile e del Cambia Moda, una campagna realizzata dalla Ong Mani Tese sul tema della fast fashion, dell’inquinamento nel campo della moda e della violazione dei diritti umani per condizioni di sfruttamento nei Paesi del sud del mondo. "Vorremmo trasmettere un segnale alle giovani generazioni in merito alla moda sostenibile e alle innumerevoli opportunità di recupero dei capi di abbigliamento, beni durevoli che possono avere nuova vita – commenta l’assessore alla Scuola Marina Marchi –. Grazie a Ceas, Manigolde e Mani Tese avremo l’occasione di lanciare un format innovativo".

Alberto Greco