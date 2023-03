Gli under 29 e la città "Rete sociale ad hoc che supporti e aiuti le fasce più deboli"

Oltre 600 ragazzi raggiunti in poco più di un anno, 2.750 ore di operatività nel biennio e più di 3mila contatti all’Informagiovani da luglio 2021 a dicembre 2022. Sono solo alcuni dei numeri che ’raccontano’ i servizi coordinati dal Comune di Modena per la realizzazione sul territorio cittadino di interventi integrati di azioni educative di strada e di prossimità rivolti ai giovani. Le attività, che fanno riferimento alle fasce di età da 14 a 29 anni, sono al centro di un progetto iniziato lo scorso novembre e che proseguirà fino a dicembre 2024 e il cui sviluppo è stato affidato al soggetto privato Caleidos. Il servizio ha l’obiettivo di rafforzare, con ulteriori risorse dedicate, le attività di presa in carico e il coinvolgimento dei giovani, a partire da quelli in situazioni e contesti di fragilità, su aree specifiche nel segno della promozione, del monitoraggio, della prevenzione e del presidio. Informare i ragazzi e le ragazze per orientarli verso percorsi educativi e formativi e il mondo del lavoro, anche con l’obiettivo di intercettare i ragazzi con minori opportunità economiche, culturali e sociali; individuare i contesti di disagio e accompagnare nei servizi socio-sanitari e nei centri di aggregazione i giovani che si trovano...