Gli Usa: "Bottura e Gilmore sono diplomatici culinari"

Il Consolato generale degli Stati Uniti d’America assegna alla coppia formata da Massimo Bottura e Lara Gilmore il premio per la Diplomazia culturale per "il loro eccezionale impegno nel rafforzare i legami culturali tra Usa ed Emilia-Romagna, come autentici diplomatici culinari".

Il riconoscimento verrà consegnato dalla console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta in occasione di una cerimonia a invito che si svolge a Modena martedì 23 maggio alle 11.30 nella sala dei Cardinali della Fondazione Collegio San Carlo. Interviene anche il sindaco Gian Carlo Muzzarelli.

Inaugurato dalla console generale Gupta durante la pandemia, nel 2021, il premio per la Diplomazia culturale è già stato assegnato a Nicoletta Mantovani, presidente e fondatrice della Fondazione Luciano Pavarotti, e alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies – Sais di Bologna.

"Gli storici contributi di coloro che hanno promosso la ricca partnership culturale tra Stati Uniti ed Emilia-Romagna – spiega la console generale Ragini Gupta – sono troppo numerosi per essere citati singolarmente. Tuttavia, alcune realtà spiccano per l’impegno profuso e l’impatto suscitato e, eccezionalmente, pochi eletti si distinguono per la singolare genialità e dedizione, richiamando l’interesse dell’Italia, degli Stati Uniti e del mondo. Il premio è stato introdotto in un momento particolare della nostra storia condivisa quando, a causa della pandemia, sono sorte difficoltà per i legami e gli scambi quotidiani che caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e Italia, legami – sottolinea la console Ragini Gupta - che è giusto valorizzare e rilanciare".