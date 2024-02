Gliozzi il più pericoloso,. Gerli qualità e quantità

SECULIN 6 Abbagliato dal sole, è graziato nel primo tempo dalle due traverse colpite dallo Spezia nella stessa azione, prima da Esposito poi da Nagy. Il resto della sua partita è quasi da spettatore.

PONSI 6 Gioca nel terzetto di difesa. In copertura soffre poco, in appoggio si dà da fare buttando in mezzo qualche pallone. (32’ st Magnino 6 Si butta anche lui nell’assedio finale giocando uno spezzone di gara nel quale si scontra col muto dello Spezia).

ZARO 6 Dopo che lo Spezia rimane in dieci la difesa non deve fare certo gli straordinari, e il lungo centrale prova a dare una mano in fase offensiva ma con troppa imprecisione.

CAUZ 6 Gara anche per lui senza troppe pressioni difensive, ha un’occasione in mischia nella ripresa ma il suo colpo di testa è alto.

SANTORO 6 Viene riproposto nel ruolo già interpretato a Venezia, e la sua nota duttilità viene a galla anche questa volta. A inizio ripresa ha una bella percussione ma Zoet la respinge in angolo.

GERLI 6,5 Nella confusione degli ultimi venti metri è l’unico che prova a predicare lucidità giocando, soprattutto negli ultimi venti minuti, tantissimi palloni. Nel primo tempo un suo fendente va fuori di poco.

PALUMBO 6 Parte bene con un azione ficcante che consente subito a Gliozzi di essere pericoloso. Poi ha un momento di flessione, prima di riprendersi nella ripresa. (32’ st Oukhadda 6 Al rientro dopo un lungo stop, si presenta con un gran sinistro che costringe Zoet agli straordinari. Segue un bel cross per Abiuso, con Zoet che si ripete).

CORRADO 6 La sua disciplina tattica è proverbiale e gli vale la sufficienza, ma anche stavolta non osa più del necessario. (13’ st Cotali 5,5 In mezz’ora tocca più palloni che nel resto della stagione, quando il gioco si sviluppa quasi solo sulla sua fascia. Ma la precisione sui cross latita).

DUCA 5,5 Anche lui al rientro dopo settimane, trova la maglia da titolare ma il ritmo partita ancora non c’è. (13’ st Manconi 6 Non è brillante come a inizio stagione, ma anche lui non viene da un periodo facile a livello fisico. Ci prova da fuori in un paio di occasioni ma non è fortunato).

DI STEFANO 5,5 Schierato da secondo trequartista dietro a Gliozzi, al di là di una punizione dal limite conquistata tocca pochi palloni e la sua prestazione risulta a tratti impalpabile. (20’ st Abiuso 6 Buttato in mezzo alla muraglia spezzina, ci prova di testa e di piede e nella sua ultima conclusione è il solito Zoet a dirgli di no).

GLIOZZI 6,5 Gioca una grande prima frazione di gara, con più di una conclusione pericolosa e costringendo spesso al fallo i difensori spezzini. In una di queste circostanze ‘guadagna’ l’espulsione di Gelashvili che, appena ammonito, si becca il secondo giallo cinturandolo platealmente. Nella ripresa si perde anche lui nel marasma dell’area ospite, quando lo Spezia difende a pieno organico il risultato.

Alessandro Bedoni