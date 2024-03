Gliozzi in forte dubbio. Feralpi, pochi precedenti

Sono appena tre e sempre nei campionati di serie C i precedenti al Braglia fra il Modena e la Feralpisalò, società sorta il 25 giugno 2009 dalla fusione fra due compagini della provincia bresciana, entrambe militanti nel campionato di Serie D, l’Associazione Calcio Feralpi Lonato di Lonato del Garda e l’Associazione Calcio Salò Valsabbia di Salò. Quella Feralpisalò che dominando la scorsa stagione il girone A della serie C, chiuso con undici punti di vantaggio sulla seconda, ha conquistato una storica promozione fra i cadetti. Il primo Modena-Feralpisalò risale al 29 dicembre 2016 ed era vinto 4-1 dalla compagine gialloblù, con doppietta del rumeno Stefan Popescu e reti di Simone Basso e Andrea Accardi. Inizialmente utilizzato dall’allenatore Simone Pavan come difensore esterno, con l’arrivo in panchina di Eziolino Capuano al rumeno prelevato dalla Ternana nell’estate del 2015 veniva concessa maggiore libertà d’azione, e spostandosi stabilmente a centrocampo diventava il trascinatore della squadra gialloblù che nonostante le numerose carenze, soprattutto in fase offensiva, si salvava con un turno d’anticipo. Il secondo confronto è datato 21 settembre 2019 e finiva 1-1, con il Modena in rete già al primo minuto con Simone Rossetti, centravanti che attualmente milita nel Livorno in Serie D. La squadra di Mauro Zironelli si faceva poi raggiungere nella ripresa da Pasquale Maiorino, meteora in gialloblù nella stagione 2012-13 con appena 4 presenze. Il campionato del Modena, con Michele Mignani che dopo 16 turni prendeva il posto di Zironelli, finiva alla ventisettesima giornata a causa della pandemia di Covid e della successiva rinuncia a partecipare ai playoff disputati in estate dopo una pausa forzata di tre mesi. Altro pareggio, questa volta 0-0, il 21 ottobre 2020, quando i canarini giocavano una partita d’attacco ma non trovavano il gol. Il fantasista brasiliano Sodinha, ora all’Ospitalletto in Eccellenza, offriva una delle sue migliori prestazioni in gialloblù ma a causa dei crampi era costretto a uscire a una decina di minuti dal termine. Un’occasione persa per la squadra di Mignani, che arrivava comunque a giocarsi i playoff, dove si affermava 1-0 nella gara di andata in trasferta, ma poi perdeva 2-0 quella di ritorno al Braglia dall’AlbinoLeffe di Marco Zaffaroni, proprio l’attuale allenatore della Feralpisalò.

Dal campo. Ieri ripresa degli allenamenti p dopo il riposo concesso da Bianco martedì. Quattro giocatori non hanno lavorato in gruppo: Gliozzi, in forte dubbio per il match con la Feralpi, Battistella che si è allenato in modo differenziato così come i due lungodegenti Gargiulo e Guarino. In visita gli allievi della 2° classe della scuola secondaria di primo grado dellea Cavedoni di Sassuolo, accompagnati da due insegnanti.

Rossano Donnini