Globalizzazione e cybersicurezza. A Soliera ’Il nuovo grande gioco’

La seconda edizione de ‘Il nuovo grande gioco’, il festival di geopolitica che ha debuttato lo scorso anno a Soliera, è pronta ad affollare nel fine settimana il Nuovo Cinema Teatro Italia che, sabato e domenica, ospiterà una serie di eventi e convegni con analisti e studiosi di particolare prestigio.

Sotto la lente, in un presente caratterizzato da un drammatico intensificarsi dei conflitti militari in aree del mondo non più periferiche e da uno sviluppo tecnologico sorprendente, la rinnovata competizione tra le potenze politiche e le lotte – non esclusivamente militari – per l’egemonia globale in termini economici e di influenza sullo scacchiere geopolitico. A organizzare la rassegna è l’Università della Libera Età Natalia Ginzburg di Soliera, in collaborazione con Limes Club Modena e con il patrocinio del Comune di Soliera.

Il primo appuntamento in programma, sabato a partire dalle 16, sarà con Fabrizio Maronta, giornalista responsabile relazioni internazionali di Limes e autore, nel 2024 per Hoepli, di ‘Deglobalizzazione’, illuminante saggio che illustra come la globalizzazione, di fatto a lungo una manifestazione dell’egemonia degli Stati Uniti in chiave geopolitica, abbia finito per legare a doppio filo l’Occidente a una Cina diventata capitalista, ma senza una sostanziale democratizzazione politica. Si parlerà insomma delle attuali strutture e delle nuove dinamiche della competizione globale, così come uscite dalla crisi del 2008, dalla pandemia e nel contesto, non banale, del conflitto russo-ucraino.

A seguire, si passerà al tema delle terre rare, vera e propria cinghia di trasmissione tra le tecnologie del futuro – fondamentali anche in chiave transizione energetica – e le ambizioni territoriali delle grandi potenze e, in questo senso, arma politica ed economica particolarmente potente. Il giorno dopo, domenica, si indagheranno il mondo digitale e la sua evoluzione in uno spazio di conflitti, con un particolare focus sulla cybersicurezza. Dalle 10.30 toccherà a Carlo Maria Brezigia, già direttore della sicurezza informatica per Intesa San Paolo, Roberto Giorgetti, esperto di algoritmi e crittografia e Federico Mattei di Ibm Italia: si parlerà, con loro, dei rischi e di come difendersi a livello di cybersicurezza appunto, oltre che della dimensione strategica di questo particolare tema. La partecipazione al festival è gratuita ma, per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione telefonando ai numeri 335-6192865 o 347-1144472.