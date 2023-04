Gol accompagna chi non è occupato

Il programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è un’azione di riforma che ha l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro oppure per avviare percorsi di riqualificazione. Gol si basa sulla personalizzazione dei servizi offerti dalle strutture pubbliche e private. Grazie a un orientamento di base più mirato che consente un’attenta valutazione dell’occupabilità, la persona è indirizzata al percorso più adeguato. I potenziali beneficiari del programma Gol sono lavoratori con ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, giovani, donne, persone con disabilità, over 55, lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi, persone disoccupate da più di sei mesi. Si accede attraverso un colloquio approfondito durante il quale l’operatore del Centro per l’impiego ricostruisce con la persona il suo percorso professionale, le sue competenze ed identifica eventuali fattori elementi di fragilità. Al termine del colloquio la persona sarà indirizzata verso uno dei diversi percorsi previsti: reinserimento occupazionale per persone in possesso di competenze spendibili nel mercato del lavoro locale; aggiornamento per le persone che hanno bisogno di un aggiornamento delle proprie competenze per essere reinserite nel mercato del lavoro locale; riqualificazione per le persone che necessitano di adeguare le proprie competenze alle nuove necessità del mercato del lavoro locale; lavoro e inclusione per le persone in condizione di fragilitàvulnerabilità che per la presenza di ulteriori problematiche di tipo sociale o sanitario, prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (sociali e sanitari). Per chi percepisce forme di sostegno al reddito quali Reddito di Cittadinanza o Indennità di disoccupazione Naspi – Discoll, la partecipazione ai percorsi è vincolante.