Gol dai subentrati, resta il marchio di fabbrica

Il gol di Edoardo Iannoni, primo in A per il centrocampista ex Perugia, che ha messo in cassaforte la vittoria della squadra di Fabio Grosso contro l’Udinese, ha rimesso il Sassuolo in media, e oltre, con la sua versione più recente. Si parla di gol dei subentrati, uno dei marchi di fabbrica del Sassuolo della scorsa stagione, quando il Sassuolo ebbe da giocatori entrati a gara in corso ben 22 delle 78 reti segnate. Si diceva, allora, che il dato era figlio, soprattutto, di una rosa ‘extralarge’ forte di una qualità che c’entrava poco con il campionato cadetto ma, visto che una volta salita al piano di sopra, la panchina neroverde continua ad incidere con tanta frequenza, ed efficacia, sui tabellini, forse c’è anche altro. "Chi comincia la gara la piega, chi subentra può spezzarla" è uno dei mantra con i quali il tecnico neroverde motiva il gruppo, e il gruppo ha mandato il motto a memoria. Detto infatti dei 22 gol della stagione scorsa, ecco anche la panchina 2025/26 che dà il suo contributo alla causa. Contro la Lazio il gol da tre punti è stato di Alieu Fadera, contro l’Inter quello di Walid Cheddira, entrato giusto per regalarsi i riflettori della Scala del calcio, non ha portato fortuna al Sassuolo e contro l’Udinese ecco il già citato Iannoni. Tutti e tre alla prima rete in neroverde, e primi ad iscriversi ad una lista che chissà quanto si allungherà. Vedremo: intanto la media, dal punto di vista matematico, è stata ristabilita, e migliorata. Di un bel po’. La stagione scorsa 22 su 78, quest’anno siamo a 3 su 7. I conti tornano, e del resto il fatto che Grosso approfitti spesso e volentieri dei cambi ‘spinge’ in quella direzione. In cinque occasioni su cinque il tecnico neroverde li ha fatti tutti, gli avvicendamenti permessi dal regolamento, utilizzando tra l’altro già 24 giocatori (25, se si considera Ghion, in campo contro il Napoli, poi ceduto all’Empoli sul finire di mercato) dei 30 che ha attualmente in rosa. Considerato che dei 30 quattro sono portieri e che Skjellerup è ancora ai box causa infortunio i conti, anche per quanto riguarda il coinvolgimento dell’intero gruppo, i conti di cui si diceva sopra tornano eccome. E i gol che arrivano dalla panchina nascono anche da lì….

Dal campo. Allenamento mattutino per il Sassuolo, che ha cominciato ieri la marcia di avvicinamento alla trasferta di Verona, in programma al Bentegodi venerdi sera alle 20,45. Oggi seduta pomeridiana.

