Gol, legni e rigore fallito. Cdr-United, pari spettacolo

CDR MUTINA

2

UNITED CARPI

2

ATL. CDR MUTINA: Mawuli, Ziliani, Ligabue, De Pietri (58’ Cipolli), Farina, Ognibene, Nadiri (79’ Turci), Montorsi (68’ Shehu), Notari, Gollini, Panzanato. A disp.: Macchioni, Vignocchi, Lazzaretti, Gualdi, Shanableh. All. Greco.

UNITED CARPI: Rufo, Paramatti, Vezzani, Teocoli, Bulgarelli, Ceci, Malagoli, Garlappi (46’ Romani), Jocic (92’ Artioli), Assouan, Elatachi (64’ Mebelli, 71’ Gianasi). A disp.: Lusetti, Chakir, D’Elia, Cometti, Cecchetto. All. Borghi.

Arbitro: Crociani di Cesena.

Reti: 40’ Nadiri, 71’ e 81’ (rig.) Assouan, 84’ Gollini

Note: ammoniti Panzanato, Ligabue, Paramatti.

Quattro gol, due legni e un rigore sbagliato colorano a Campogalliano il derby da zona playoff fra Cdr e United Carpi, con gli orange che mantengono il +1 al 5° posto sui rivali. In avvio discesa di Panzanato sulla destra e mancino che termina largo. Al 9’ cross da destra e incornata di Nadiri che si stampa sulla traversa. Alla mezz’ora colpo di testa di Gollini salvato da Rufo. Al 40’ Panzanato rientra e calcia, Rufo respinge e Nadiri insacca a porta vuota l’1-0. Prima del riposo Assouan per Malagoli, tiro a centimetri dal palo. Al 63’ Jocic scippa il pallone a Farina e si invola a tu per tu con Mawuli e calcia, ma il numero uno orange si salva con un miracolo in angolo. Poco dopo Gollini tenta la conclusione ad effetto, la palla si spegne sul fondo. Assouan, sottotono nei primi 60’, con una serpentina sulla destra entra nell’area e fulmina Mawuli per il pari. Passano 2’ e Mawuli appoggia per Ognibene che torna dal suo portiere con un retropassaggio che per poco non si insacca sotto la traversa. All’80’ l’incursione in area di Romani è fermata fallosamente in area e dal dischetto Assouan fa il ribaltone. All’84 però Gollini sfrutta una serie di rimpalli e ristabilisce la parità. Appena un minuto più tardi un incontenibile Assouan è atterrato in area, nuovo penalty ma Mawuli è super su Jocic. Nel recupero Panzanato manda sul palo il possibile 3-2 orange.