Goldoni dona al Comune la sua opera più bella

Ora ad accogliere utenti che si recheranno al municipio di San Possidonio ci sarà a fare mostra di sé un’opera davvero originale realizzata a mano, dal soggetto alla cornice, utilizzando legni di diverse essenze. E’ il singolare dono fatto al Comune da Giovanni Goldoni, che insieme al figlio Valentino ne ha fatto omaggio agli amministratori.

"Siamo entusiasti, poiché si tratta di un dono prezioso, ricco di passione, – è il commento della sindaca Veronica Morselli –, del quale vorrei ringraziare di cuore il signor Goldoni. Un’opera unica, frutto di due grandi passioni: l’abile arte dell’intaglio del legno e il profondo legame con il proprio paese e le proprie radici. Questo quadro racconta una storia di dedizione, amore per la tradizione e rispetto per il territorio. È un gesto che ci onora e che custodiremo con gratitudine. Grazie per questo regalo speciale!".

Il soggetto dell’opera raffigura con orgoglio lo stemma de Comune di San Possidonio, intagliato con maestria e rispetto, a testimonianza di un forte legame con la comunità e il territorio. Non si tratta di un dipinto: ogni dettaglio è levigato con cura, con una tecnica che unisce dedizione, precisione e una pazienza fuori dal comune. E’ un lavoro artigianale che è in grado trasmettere nella cura dei dettagli e dei materiali impiegati tutto l’amore che questo artista autodidatta ha per la natura e per l’arte manuale.

Dopo la cerimonia di consegna del prezioso dono, il quadro è stato collocato sulla scala di accesso al primo piano del municipio, così che chiunque salga possa ammirarlo. Goldoni, originario di San Possidonio, nel comune di nascita vi ha trascorso tutta la vita. Attualmente è ospite della Casa di riposo "Villa Rosati" di Cavezzo, ma a San Possidonio vive tuttora il figlio. E’ sempre stato appassionato per la lavorazione del legno, un mestiere che aveva iniziato ancor giovane in una bottega di falegname, anche se poi nella vita ha fatto altro e ha dovuto abbandonare quella giovanile arte. Ma quando è andato in pensione ha rispolverato quella vecchia passione ed ha iniziato ad intagliare il legno, realizzando oggetti artistici e composizioni, molti dei quali sono stati anche esposti in mostre, tra cui una a San Posidonio nelle vecchie scuole poco prima del terremoto.

Alberto Greco