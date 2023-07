Goldoni presenta gli scatti di ’Panaro e dintorni’ Un viaggio tra campagne, scorci e argini

Nelle sale dell’Ex Guardia Nazionale, in corso Cavour a Finale, si inaugura oggi alle 19.30 la mostra ’Panaro e dintorni’ con le fotografie di Maurizio Goldoni. Un viaggio ‘attorno’ al paese, e in particolare nelle campagne, fra scorci, argini, case coloniche abbandonate. "Mi affascinano gli oggetti che mostrano l’impronta del tempo, delle intemperie e dell’uso. Li trovo molto fotogenici – spiega Goldoni –. Da anni ho scelto un genere di fotografia che ritengo piuttosto facile: non devo creare una scenografia, ce l’ho già davanti, e i miei soggetti sono docili". In mostra viene proposto anche il documentario ’Un anno accanto al fiume’: per mesi Goldoni ha ripercorso uno stesso tratto dell’argine, cogliendone i mutamenti. La mostra fino al 30 luglio.

s.m.