Goldoni presenta le liste: "Centrodestra unito"

"La coalizione è compatta e lavora per l’alternativa di governo". Comincia da qui, Barbara Goldoni, a presentare le liste che la sostengono e il programma. Il ‘Drake’ la cornice dell’evento, che vede la candidata sindaco del centrodestra, inizialmente, rispondere al Pd che ha parlato di ‘centrodestra diviso’, mettendo anche nel mirino il leghista Stefano Ferri, dimessosi last minute dal Consiglio per candidarsi anche a Fiorano. "Scelta legittima e condivisa con la coalizione: a chi mi accusa di aver fatto sprecare denaro pubblico obbligando il consiglio comunale a riunirsi per surrogarmi, faccio presente che, nel candidarmi sia a Fiorano che a Maranello, ho esercitato un mio diritto", dice Ferri. Che, presente al tavolo dei relatori, trova sponda in Goldoni, che giustifica la ‘doppia’ candidatura di Ferri con la "necessità di ragionare in ottica sovracomunale, a riprova di un’unità che riguarda tutto il distretto".

Quanto al programma, illustrato da Guglielmo Sassi (Fratelli d’Italia), Vincenzo Zippo di Forza Italia e dai civici Andrea Manfredini e Alessandro Avoni (Evoluzione Maranello Civica per Pozza) i punti qualificanti riguardano emergenza abitativa, sicurezza, abolizione del porta a porta, infrastrutture ed turismo, ma anche sport, scuola e giovani.

s.f.