"Goldoni ridendo rivela tutti i nostri difetti"

di Maria Silvia Cabri

Sarà uno straordinario Michele Placido a portare in scena i giochi e le maschere della società goldoniana e non solo. Domani e domenica al Teatro Comunale di Carpi, andrà in scena uno dei testi più famosi di Carlo Goldoni, ‘La Bottega del Caffè’, nella rappresentazione diretta da Paolo Valerio, dove Placido sarà il vero protagonista: Don Marzio. L’azione si svolge in un campiello veneziano, su cui s’affaccia la ‘bottega’ del titolo, dove alcuni personaggi – clienti abituali o di passaggio – che danno vita a divertenti vicende nell’arco di una giornata, dall’alba a notte, durante il Carnevale.

La rappresentazione è in costume, si svolge tra parrucche bianche e abiti à panier, fedele allo spirito di Goldoni: cosa rappresenta la ‘Bottega del Caffè’?

"La ‘Bottega del Caffè’ è la rivoluzione goldoniana, la prima rivoluzione del teatro. Prima vi erano maschere, canovacci: Goldoni toglie le maschere ad Arlecchino a Balanzone e si concentra sui personaggi, scopre l’umanità con tutti i suoi difetti. Ama Venezia, ma critica la decadenza della Repubblica degli ultimi suoi giorni, dove ancora esiste benessere economico ma crollano i valori e i giovani giocano la fortuna dei padri".

Don Marzio è considerato un antieroe, perché?

"In senso goldoniano è l’intellettuale che conosce tutti i vizi, il portavoce e la ‘tromba’ della città, porta a conoscenza degli altri i difetti, a volte con eccesso, ed è inviso ai più, per il suo essere ambiguo e pettegolo. Dov’è la verità? Chi ha ragione? Il popolo segue le notizie, si chiede qual è la verità e quali le fake news: una situazione reale messa in scena anche nella commedia che è molto contemporanea, come quelle di tutti i grandi classici".

Ludopatia, fake news, quelle che oggi sono le truffe on line: quanta attualità c’è nei personaggi di Goldoni?

"Moltissima, perché allora come oggi, tutti vogliono apparire, avere i soldi facili, i giovani bamboccioni mantenuti dalla famiglia che non vogliono fare gavetta, la ludopatia che aumenta tra le nuove generazioni ma anche tra i pensionati. E oggi, tutti questi difetti che denuncia don Marzio sono acuiti in una società ancora più violenta, fatta di omicidi, suicidi, femminicidi e guerre".

Il teatro di Goldoni affascina: secondo lei quale è la ragione?

"Goldoni fa ridere, diverte, ma alla fine porta il pubblico alla riflessione. Gli spettatori ridono, si divertono ma poi si trovano di fronte un finale amarissimo che sancisce la sconfitta del protagonista don Marzio che è al tempo stesso una sconfitta della società".

Torna a Carpi sei anni dopo ‘Piccoli crimini coniugali’ di Schmitt: un piacevole ritorno?

"Moltissimo! Carpi è uno dei punti di forza dell’Emilia Romagna, è una città ricca soddisfatta anche se consapevole di quel pessimismo interiore proprio delle società opulente. Oltre alla piacevolezza della città, Carpi si è sempre contraddistinta per un’educazione teatrale molto importante sotto il piano culturale. Da sempre la città dei Pio si è contraddistinta per cartelloni eccezionali, e devo dire che quest’anno il programma lo è ancora di più".