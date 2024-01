Golf, la coppia. Pollastri vince al Country Club

Sabato scorso la Friend’s Cup ha aperto il fine settimana agonistico del Modena Golf & Country Club. La gara, giocata con formula a coppie, è stata vinta da Federico e Samuele Pollastri che hanno completato le 18 buche da campionato in 71 colpi, uno meno del par. Nella categoria netta Marco Mininni e Tiziano Venturelli (42) hanno superato di misura Giovanni Pollini con Roberto Ferretti e Massimiliano Rossi con Marco Scalabrini, appaiati a quota 41 punti. Giulia Martinelli e Krisztina Kelemen (38) sono state premiate quale miglior coppia lady. Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo per l’Emilia Players Championship. Sandro Severi si è imposto con 78 colpi. In prima categoria Maurizio Colombini (35) ha avuto la meglio su Daniele Gavioli, a un solo colpo, in seconda Luca Barioni (39) ha preceduto Giacomo Boccia (37) mentre in terza Luigi Ferrari (38) ha superato al fotofinish Simona Calestani (37). Premi speciali a Silvia Tanzi e Luca Landuzzi, rispettivamente migliori lady e senior, entrambi a 37 punti.

Andrea Ronchi