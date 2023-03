Golinelli non cede sul licenziamento

Cresce la tensione alla Golinelli di Formigine, presso la quale, a seguito dell’annuncio di quattro licenziamenti, è in atto una vertenza. "A seguito dell’incontro in Confindustria Modena durato oltre 4 ore, la proprietà ha confermato una posizione intransigente", scrivono Slc Cgil e Rsu, aggiungendo di non avere avuto alternative rispetto al rilancio della mobilitazione con 8 ore di sciopero e presidio davanti ai cancelli svoltisi ieri. "La ricchezza di questa azienda – afferma Sabrina Vaccari di Slc Cgil - è stata fatta negli anni dalle maestranze che per l’azienda risultano invece solo un costo e non un valore aggiunto: l’azienda non riconosce le difficoltà attuali e future nella gestione di clienti importanti affidata ad agenti commerciali che sono tutti usciti negli ultimi tempi dall’azienda, uno dei quali licenziato. E’ difficile vedere prospettive se non si investe in nuovi macchinari e nella conversione al digitale". Lo scenario sui licenziamenti sarebbe stato modificato riducendone il numero da quattro a uno, ma "si rafforza la richiesta dei lavoratori sulla condivisione di un percorso per gli ammortizzatori e il reintegro dell’unico lavoratore licenziato".