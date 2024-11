"Golinelli srl, sono altri quattro i dipendenti già licenziati"

"A poco più di un anno di distanza, la Golinelli Srl di Formigine licenzia altri quattro lavoratori per soppressione della mansione. Quattro dipendenti con anzianità pluridecennale, di cui due ultra cinquantenni, si troveranno nel giro di pochi giorni disoccupati". A darne notizia la Slc Cgil, con il segretario Giorgio Benincasa (nella foto), che chiede all’azienda di verificare la possibilità di ricorso ad un ammortizzatore straordinario, ma soprattutto di esplorare la possibilità di riqualificare i lavoratori e ricollocarli all’interno dell’azienda.

"Chiediamo – scrive Slc Cgil - alla di ritirare i licenziamenti e sedersi al tavolo per un confronto con le parti sindacali. Golinelli è un’importante e storica azienda nel settore grafico per la produzione di cataloghi, eventi, cartellonistica per brand di fascia alta che attualmente occupa 40 dipendenti e si fregia dello status di società benefit. Quindi oltre a perseguire il profitto, finalità legittima di qualsiasi impresa, dovrebbe anche operare in modo responsabile e sostenibile nei confronti di persone, comunità e ambiente. Diciamo – prosegue Benincasa - che in questo caso si è dimenticata di prestare una adeguata attenzione all’impatto sociale nei confronti dei suoi dipendenti". Il sindacato si prende il tempo che serve "nei prossimi giorni quali iniziative mettere in campo per contrastare i licenziamenti decisi dall’azienda", e parla di "decisione improvvisa da parte dell’azienda: come purtroppo troppo spesso succede, il lavoratore viene considerato un costo e non una risorsa e un valore aggiunto per la competitività aziendale, che non si recupera licenziando i lavoratori".