Gollini magistrale in difesa. Sapozkhov si riscatta

BRUNO 7 (att. 100% su 1, 1 ace, 1 muro) – Complice la presenza di papà sugli spalti l’agonismo del capitano ha fatto, se possibile, un ulteriore balzo in su: clamoroso in difesa, impeccabile nella gestione, avaro di errori e autore del singolo punto più importante del match – il muro di metà partita, quello del 9-8 nel secondo set che ha strozzato il tentativo di sorpasso di Cisterna. Qualche palla per Rinaldi gli è rimasta sulle dita, a metà del terzo set, ma son dettagli.

DAVYSKIBA 8 (att. 64% su 28 con 3 muri sub., 1 ace, 1 b.s.) – Come a dire: da grande voglio fare l’opposto. Sontuoso in attacco, fa a fette muro e difesa pontini per un’ora e mezza filata. Ma soprattutto azzera (o quasi) gli errori, facendosi scappare una singola battuta al salto. Decisivo nel finale del terzo set, mette a segno 5 punti di fila dal 17-15 al 22-18.

SAPOZHKOV 7 (att. 100% su 1) – Ci sentiamo in debito per il duro giudizio di Civitanova. Gliene restituiamo un pezzo: il colpo di grazia che sferra alla partita è alla maniera sua, altissimo e fortissimo, e ha un che di provvidenziale.

JUANTORENA 7,5 (att. 69% su 16, ric. 50% su 8 con 1 err., 1 b.s.) – Elegante, continuo, persino dominante nel primo set. Bruno lo mette a riposo nelle rotazioni d’attacco giusto verso la fine, ma particolari segnali di stanchezza Osmany non ne ha dati.

RINALDI 6 (att. 27% su 22 con 1 err. e 3 muri sub., ric. 57% su 23 con 3 err., 1 ace, 2 b.s.) – Partita molto rinaldesca, di sofferenza in attacco a sprazzi ma anche incisiva nei momenti-chiave, dove funziona soprattutto la sua pipe. Al servizio la zampata di peso non manca mai. Bene anche i volumi in ricezione.

BREHME 7 (att. 80% su 5, 2 ace, 3 b.s., 2 muri) – Esegue alla lettera un piano di battaglia non banale, fatto di scelte radicali e attenzione ai dettagli. Una prestazione in crescita, la sua, a tutto tondo: a muro, in attacco e ancora una volta dal servizio.

SANGUINETTI 5,5 (att. 75% su 4 con 1 muro sub., 1 ace, 3 b.s.) – A Civitanova aveva colpito per la capacità di giocare alla pari contro un’avversaria molto fisica. Stavolta invece i movimenti di Baranowicz lo ipnotizzano e, soprattutto, Cisterna lo marca.

STANKOVIC sv (1 b.s.) – Entra per dare ordine a muro, peccato la battuta jump float ben lontana dal campo.

BONINFANTE sv – Finalmente il doppio cambio, quello che i guai fisici di Pinali gli hanno precluso per tutta la stagione. Ora lo farà con Sapozhkov: due metri e venti di muro davanti e tante chance per difendere e rigiocare.

GOLLINI 7,5 (ric. 33% su 12) – Nella stagione da incubo di Filippo Federici (al quale va un abbraccio colossale) questo San Geminiano in ginocchiere firma un’altra prestazione all’altezza: ad oggi, 17 dei 22 punti raccolti da Modena in stagione sono arrivati con lui in campo. Magistrale in difesa.

All. GIULIANI 7,5 – Poteva andar meglio? Decisamente no. Le scelte nette dopo le prove generali a Civitanova hanno pagato. Bene anche i toni bassi in sala stampa a fine match.

Fabrizio Monari