Gori mastica amaro: "Arbitraggio non all’altezza. Ai miei ragazzi ho poco da rimproverare"

Mastica amaro mister Mattia Gori che a fine gara punta anche il dito verso l’arbitraggio per il doppio giallo a Sabotic che ha segnato la svolta di una gara in cui fino a quel momento la Cittadella sembrava poter tornare in vantaggio. "La squadra ha avuto un ottimo approccio alla gara – spiega il tecnico biancazzurro – avevamo trovato un meritato vantaggio dopo venti minuti con Sala, poi subito dopo abbiamo anche avuto l’occasione per il raddoppio ma ci è mancata un po’ di precisione. Peccato per il pari subìto su punizione, ma anche sull’1-1 abbiamo sempre gestito noi la palla". Nella ripresa la Cittadella ha attaccato e Gori si è giocato anche la carta di Morello, l’ultimo arrivato, per dare più imprevedibilità all’attacco, ma alla fine è stato il Progresso a trovare la rete della vittoria.

"Stavamo creando i presupposti per il secondo gol – prosegue Gori nel suo commento – invece il rosso a Sabotic ha inciso in modo netto sulla gara: posso dire che l’arbitraggio non è stato all’altezza ad una partita di questo tipo. Dopo il loro gol del 2-1 abbiamo cercato a tutti i costi di arrivare almeno al pareggio, siamo stati anche sfortunati sull’episodio della traversa. Io onestamente ai ragazzi non posso rimproverare nulla, dobbiamo solo resettare e pensare alla sfida con la Pro Sesto".