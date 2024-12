Gori sfata San Damaso. La Cittadella piega il Sasso

CITTADELLA

2

SASSO MARCONI

1

CITTADELLA (3-5-2): Piga; Mora, Sabotic, Serra; Carretti, Caesar Tesa, Marchetti, Bertani, Martey (24’st Sardella); Formato (18’st Sala), Guidone. A disp. Leonardi, Manzotti, Truffelli, Mata, Orlandi, Rovatti, Teresi. All. Gori

SASSO MARCONI (4-3-3): Celeste; Galassi, Cudini, Marcaletti, Montanaro (15’st Cinquegrana); Bonfiglioli (34’st Lisanti), Pampaloni, Armaroli (28’st Pirazzoli); Deme, Mancini (15’st Jessey), Micheal (15’st Geroni). A disp. Bisazza, Barattini, Brescia, Pelloni. All. Pedrelli

Arbitro: Artini di Firenze

Reti: 30’ Formato, 26’st Pampaloni, 33’st Bertani

Note: espulso al 9’st Mora per doppia ammonizione, ammoniti Serra, Mora, Piga, Manzotti, Montanaro, Mancini, Celeste, Cudini, Pirazzoli, Deme

Fa subito effetto la cura Gori che in un colpo solo sfata il tabù di San Damaso, dove la Cittadella non aveva mai vinto, e ridà ossigeno alla classifica con i playout ora distanti 4 punti. Ma il 2-1 sul Sasso Marconi, superato in classifica, è stata una salita impervia per i biancazzurri, rimasti in dieci a inizio ripresa, raggiunti sull’1-1 e poi capaci di trovare la zampata vincente. Gori aveva perso in rifinitura anche Aldrovandi (si teme uno strappo con 2 mesi di stop) e così la sua prima Cittadella è col 3-5-2 in cui Mora si abbassa dietro. In avvio Marchetti si invola sulla sinistra e mette a centro area un cross invitante, che però non trova nessun compagno per la deviazione vincente. Ancora dalla destra al 12 Carretti pesca Bertani che tocca, ma non trova la porta per pochi centimetri. Al 19 un’incomprensione della difesa di casa dà il la ad una ripartenza di Deme, ma la sua conclusione è da dimenticare. Al 22’ ottimo uno-due fra Guidone e Formato, con quest’ultimo che non trova la porta da buona posizione. Alla mezz’ora la gara si sblocca con Formato che è il più lesto di tutti in area a battere Celeste con un gesto balistico per la sua decima rete stagionale (8 in campionato e 2 in Coppa). Nella ripresa ci prova Carretti dalla distanza ma la conclusione è alta. Poi il secondo giallo a Mora lascia la Cittadella in dieci e il Sasso Marconi ne approfitta col pari: punizione di Deme che coglie il palo, la palla arriva all’ex Pampaloni che non sbaglia. L’ennesimo pari casalingo sembra nell’aria, ma ci pensa Bertani a firmare il successo finalizzando un’azione nata da una palla persa a metacampo dai bolognesi.