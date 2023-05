Gorrieri recordman di voti

"Avevo immaginato di prendere un buon numero di preferenze, ma di ottenere un risultato così davvero no". E’ estremamente soddisfatto per il risultato elettorale Fabio Gorrieri, candidato nella lista ‘Noi per Serra’ al fianco di Simona Ferrari, a cui va il titolo di ‘mister preferenze’ con ben 439 voti. "Serra mi piace viverla al 100%: nel calcio sono responsabile del settore giovanile ed allenatore della prima squadra, faccio parte degli Alpini, e mi sono sempre dato da fare per la sagra di Pompeano". Trattiene a stento l’emozione anche la ventiquattrenne Annamaria Dallari, risultata ’miss preferenze’, staccata di soli 11 voti da Gorrieri: "Era la mia prima candidatura e tutte queste preferenze non me le aspettavo proprio". Di seguito il riepilogo delle preferenze: Lista ‘Noi Per Serra’ per Simona Ferrari: Gorrieri (439 voti), Dallari (428), Preti (268), Quattrini (262), Salsi (207), Mantovi (206), Toni (191), Sghedoni (176), Prampolini (162), Carnevali (121), Tassoni (74), Baldi (59). Lista civica ‘Serramazzoni’ per Claudio Bartolacelli: Marcellan (97), Spatafora (75), Lorenzini (60), Caselli (56), Barbieri (52), Cangini (50), Muzzarelli (48), Degli Antoni (41), Ghiaroni (39), Casolari (39), Guarda (31), Lugli (13). Lista civica ‘Rinascita’ per Giorgio Zanoli: Furini (22), Pedroni (13), Gelsomini (8), Vignudini (6), Baroni (6), Baraccani (4), Venturelli (4), Zaccaria (1), Martinelli, Sitti.

r.p.