Gp di Imola: Kimi spacca in due l’Enzo e Dino Ferrari

Da venerdi si corre a Imola il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula1. Si tratta dell’evento più importante del 2025 nella nostra Regione, poiché un concerto o una partita di calcio, anche la più importante, si risolve in poche ore, mentre in Gran Premio di Formula1 tutto deve funzionare alla perfezione come in un Conclave, per tre interi giorni, con orari che devono rispettare il millesimo di secondo. Saranno 67 le nazioni collegate in diretta, con una audience che potrebbe raggiungere i 100 milioni di persone, come accaduto per i GP di Montecarlo e d’Italia a Monza nel 2023.

Fondato nel 1953 sul tracciato naturale di un vecchio circuito di motocross, l’Autodromo di Imola è considerato il più bello al mondo, dopo Spa Francorchamps. Anche il suo nome è leggendario, nel 1956 venne dedicato a Dino Ferrari e nel 1988, subito dopo la morte del Drake prese il nome attuale. Inutile dire che Imola è un tempio del ferrarismo. La Scuderia di Maranello ci ha corso 30 volte, riportando 8 vittorie, l’ultima nel 2006 con Michael Schumacher dopo un memorabile duello con Fernando Alonso allora con la Renault.

Quest’anno però c’è una variabile impazzita a rompere l’incantesimo, si chiama Andrea Kimi Antonelli, è nato a Casalecchio di Reno 18 anni fa e con il team Mercedes AMG sta facendo cose che raramente si erano viste prima nella storia delle ruote scoperte. Kimi frequenta l’ultimo anno all’Istituto Tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno, studia “relazioni internazionali per il marketing” e a giugno sosterrà l’esame di maturità. Un bell’esame però sarà anche quello di questo fine settimana, in quella che per lui sarà – da bolognese- una vera gara di casa. Sabato Kimi, che ha appena preso la patente a San Marino, dove non ci sono restrizioni per i neo patentati, si è presentato a scuola con la sua prima macchina, una bella GT63 S da 200 mila euro, mettendo così in soffitta la vecchia microcar.

Per la prima volta la tribuna della Rivazza, situata vicino alla curva Rivazza, apprezzata per la sua vista panoramica e vicina alla ’collina della passione’ tradizionale covo ferrarista, sarà divisa in due. Metà per i club ferraristi e metà per il fans club di Antonelli, che fa leva anche sulla una giustificata revanche bolognese nei confronti di noi modenesi, che sulle 4 ruote li abbiamo sempre pagati. Rimarranno invece ancora prevalentemente ’rosse’ le acque minerali e la tribuna della partenza.

Stefano Bergonzini