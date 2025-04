Graf Idea Contest, sfida a chi trova la soluzione innovativa

Si è tenuta ieri nell’Aula magna del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ la finale della quarta edizione del Graf Idea Contest. La competizione, rivolta alle quarte superiori di nove scuole ripartite fra Emilia Romagna e Veneto, è nata dall’iniziativa delle imprese Graf (Nonantola) e DG Automazioni (Verona). Intende "avvicinare i giovani all’impresa, proponendo loro una ‘sfida’ legata alla tecnologia e all’ambiente su cui applicarsi e per cui proporre una soluzione innovativa", commenta il ‘padre’ del progetto Denis de Grandis, responsabile di Graf Inventa. Quest’anno i ragazzi sono stati chiamati a trovare una soluzione per ‘convogliare’ il traffico fra due ipotetiche strade che portano alla stessa destinazione, in modo da evitare code e inquinare meno.

La classe vincitrice (Modena è rappresentata dal Fermi e dal Corni), riceverà un contributo finalizzato al proseguimento degli studi da parte delle aziende organizzatrici. "Il nostro obiettivo – commenta il ceo di Graf Gianfranco Ferrantis – è far conoscere ai ragazzi le aziende, fare vedere che la ricerca e l’innovazione sono soprattutto stimolanti e sono lì, per chi vuole venirsele a prendere, in un mercato che per andare avanti deve essere un incubatore di idee". "Che poi decidiate di formarvi a livello universitario, professionale o tecnico la raccomandazione è una: che siete il ‘motore del futuro", commenta per Confindustria Roberta Saraceni: "Che non vi facciate scoraggiare dagli incidenti di percorso".

Sono intervenuti poi i rappresentanti delle città le cui scuole sono state coinvolte dal progetto: per San Giovanni e Nonantola i sindaci Tiziana Baccolini e Lorenzo Pellagatti e per la città l’assessora Federica Venturelli. A vincere è stato un istituto superiore di Legnago (Verona)

Francesco Lolli