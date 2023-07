Graffiti sul centro educativo L’arte ’disinnesca’ i conflitti

Un’opera di street art realizzata proprio da alcuni di quei ragazzi che dopo la scuola girovagavano quotidianamente nell’area, anche stazionando per ore sulle scalinate di piazza Matteotti e talvolta suscitando fastidio o disagio nei residenti. E’ la scritta ’Art is not a crime’ che appare da qualche settimana in una delle vetrate laterali dello spazio educativo Momo del Comune di Modena.

Creata secondo le tecniche del graffitismo, l’opera è l’esito di un primo laboratorio di street art che si è tenuto lo scorso mese negli spazi del centro polifunzionale. Promosso dal settore Servizi educativi e pari opportunità del Comune di Modena, con il coinvolgimento dell’assessorato alle Politiche giovanili, l’iniziativa, sviluppata nell’ambito di una co-progettazione con la cooperativa sociale La Lumaca che gestisce il Momo, ha lo scopo di coinvolgere gli adolescenti che frequentano la zona per contrastare situazioni di fragilità e marginalità sociale. Il centro educativo Momo offre settimanalmente servizi gratuiti per i bambini (da 0 a 13 anni) e le loro famiglie, quali spazi per l’allattamento, laboratori creativi ed educativi di arte, cucina, teatro, scienza, musica e supporto ai compiti nel pomeriggio. Il laboratorio di street art prosegue gli indirizzi di queste attività finalizzate anche alla riqualificazione di piazza Matteotti coinvolgendo direttamente famiglie e residenti. Nelle scorse settimane, negli spazi esterni al Momo, è stata effettuata anche una pulizia di tutti i corpi illuminanti ed Hera Luce ha sostituito quattro lampade con l’obiettivo di migliorare l’illuminazione dell’area. Il Comune, su richiesta di residenti e personale dello spazio educativo, nei giorni scorsi ha anche installato sotto il portico una nuova telecamera multiottica che guarda la zona della scalinata che si affaccia su via Taglio, per inibire potenziali comportamenti scorretti, soprattutto notturni.

Oggi sono complessivamente quattro gli occhi elettronici collegati al sistema di videosorveglianza cittadina che controllano la piazza. Svolto in collaborazione con l’associazione Euphonia e il servizio di Educativa di strada del Comune di Modena, il laboratorio di street art denominato ’Le scale’, è stato condotto dallo street artist Claudio Dagrezio. Dapprima, l’artista modenese ha cercato di utilizzare la propria arte per incuriosire i ragazzi, poi si è deciso di progettare con loro un’opera su un pannello di legno. I ragazzi sono stati invitati, in qualità di ospiti, alla festa di riapertura degli spazi di Momo, in programma il 30 settembre. Ad attenderli anche la prospettiva di un secondo pannello da realizzare e l’obiettivo di nuove collaborazioni.