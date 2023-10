Grafting Cities, il patto: "Le città sono protagoniste della transizione ecologica"

Modena capitale europea della salvaguardia ambientale: da tre giorni, oggi compreso, in città si sono infatti dati appuntamento quattrocento tra sindaci, amministratori internazionali ed esperti di quaranta paesi per fare il punto sul processo di transizione ecologica ed energetica e sulle azioni di contrasto al cambiamento climatico in atto. In particolare alla chiesa di San Carlo, ieri in occasione del convegno "Grafting Cities: cultivating our common future", è stata firmata una dichiarazione congiunta su questi temi delle reti europee "Energy cities" e "Climate Alliance". Il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, delegato per energia e rifiuti dell’associazione dei comuni Anci spiega: "Nelle città ormai risiede la metà della popolazione mondiale e le emissioni dannose per la metà sono prodotte in questi luoghi. I sindaci, però, da soli non ce la fanno, ma serve consapevolezza sul tema del riscaldamento globale poiché in poco tempo la temperatura è cresciuta mediamente di 2,2 gradi e nella mia città addirittura di 3,1 gradi. Colleghi tedeschi e olandesi qui ci raccontano della pressione che da loro fanno i cittadini per trasformare le città mentre in Italia occorre accompagnare dall’alto i processi perché senza consenso non si crea l’utile alleanza". Concorda il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: "A Modena sono arrivati le principali associazioni e tanti sindaci per ragionare tutti insieme sulle migliori strategie su ambiente, mobilità, opportunità europee perché le città sempre più devono essere costruite intorno alle persone. Occorre stimolare anche i governi su questi temi e noi ogni giorno ci misuriamo sulle best practices e i cittadini di Modena ci guadagneranno perché ogni giorno le sensibilità su temi come lo sviluppo sostenibile aumentano e sono profonde".

Ieri mattina c’è stata anche la relazione di tanti primi cittadini stranieri, tra cui Marjo Rajn, sindaco della città croata Krizevci: "Qui in Italia si fanno conferenze importanti come questa nella bellissima chiesa di San Carlo e ciò aumenta la consapevolezza di dover fare bene per salvare il pianeta. Da decenni si è iniziato a parlare della indipendenza energetica da raggiungere nel 2030 e occorre farla senza lasciare nessuno indietro pensando anche chi è in povertà sociale o energetica".

Agli incontri ha partecipato anche l’assessore all’ambiente Alessandra Filippi, presente nel board di "Climate Alliance", che conclude: "La dichiarazione contiene cinque affermazioni. Le prime due esprimono la necessità di un cambiamento per lo sviluppo di città e paesi come attori chiave nella transizione ecologica, la terza spiega che la crisi climatica è una questione sociale inoltre si fa il punto sull’utilizzo intelligente delle risorse che deve dare la priorità alla partecipazione locale spiegando anche che il sistema energetico deve essere democratico, decentralizzato e sostenibile".

Oggi le iniziative si spostano al Laboratorio Aperto del parco della creatività con l’evento "Impara e condividi" cui seguirà un tour in città.

Stefano Luppi