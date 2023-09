Gran folla ed emozioni a Pavullo per gli assi del cielo

Si è partiti con l’immancabile Inno di Mameli. Poi tutti con il naso all’insù alla ricerca dei due ‘Tornado’ dell’Aeronautica Militare che hanno sorvolato una piazza Montecuccoli gremita, prima che prendesse il via la grande festa. E’ stato personalmente Nick Buckenham - presidente del Fai International Aerobatic Commission - ad aprire le danze dei Campionati Europei di Volo Acrobatico, che animeranno i cieli di Pavullo da oggi fino a sabato con le esibizioni di 24 piloti in corsa per il titolo. Ieri, durante la cerimonia di apertura, nell’aria si respirava già lo spirito positivo dello sport e anche un filo di buona competizione, valori rappresentati dall’accensione della Fiamma Olimpica allestita all’ingresso del Municipio. Seduti in platea, c’erano il presidente regionale del Coni Andrea Dondi (che ha portato i saluti di Giovanni Malagò), i parlamentari Daniela Dondi e Michele Barcaiuolo, la consigliera regionale Francesca Maletti, il viceconsole onorario a Bordeaux William Pettineo, il generale Gianpaolo Miniscalco, il tenente colonnello Guido Guidi e il generale Francesco Vestito dell’Aeronautica, oltre a diversi sindaci o assessori del territorio, all’intera amministrazione comunale pavullese e alle forze dell’ordine. Non potevano mancare poi la dirigenza dell’Aeroporto Paolucci e tutti i team partecipanti al campionato. "Pavullo oggi guarda davvero al futuro - ha detto il sindaco Davide Venturelli -. Per noi è motivo di grande orgoglio poter ospitare questa manifestazione e, per questo, siamo molto riconoscenti all’Aero Club. E’ un’occasione per far conoscere in tutta Europa il nostro territorio".

"I Campionati tornano in Italia dopo 41 anni e, perciò, auspichiamo che l’Aeroporto e Pavullo diventi sempre più il centro di manifestazioni che portano interesse e turismo", ha aggiunto la deputata Daniela Dondi. Complimenti sono arrivati anche da Francesca Maletti: "Tenere un Mondiale ed un Europeo di volo in 15 giorni significa essere credibili a livello internazionale". Da Barcaiuolo e tutti i sindaci dei comuni limitrofi il Paolucci è stato definito un "volàno", il vero "gioiello" del territorio, che dietro alle quinte ha il presidente di Aero Club Pavullo: Roberto Gianaroli. "Quest’anno il nostro aeroporto festeggia cento anni di storia - ha ricordato Gianaroli -. È un vero onore poter ospitare piloti così importanti, che rappresentano l’eccellenza europea del mondo acrobatico".

Riccardo Pugliese