Gran galà per i 90 anni di Magiera: "Suono sempre il piano ogni giorno"

"Ogni giorno mi dedico alla musica. Due ore al pianoforte, Chopin, Schubert, Beethoven, e poi lezioni, masterclass... Insegnare, scoprire voci e lavorare con grandi cantanti è sempre stata per me la soddisfazione più grande", confida il maestro Leone Magiera, pianista, direttore d’orchestra, dirigente teatrale, docente, scrittore. Compirà 90 anni fra meno di un mese, il 26 giugno, ma il teatro Comunale Pavarotti Freni gioca d’anticipo e stasera alle 20.30 – nell’ambito del Modena Belcanto Festival – lo festeggia con un gran galà, una festa della musica, dei ricordi, della bellezza. Era giovanissimo, Leone Magiera, quando ha iniziato la carriera musicale. E la casa di rua Muro era frequentata da alcuni amici molto speciali che con lui si preparavano, studiavano, cantavano: Mirella Freni (che poi divenne sua moglie) e Luciano Pavarotti. Il maestro Magiera è stato il primo a intuire e coltivare il loro talento. Li ha affiancati nei loro debutti, li ha consigliati. E di Luciano è divenuto quasi l’alter ego, dirigendolo in più di mille concerti in tutto il mondo. Leone Magiera ha collaborato con alcuni dei più grandi direttori e cantanti del nostro tempo, da Carlo Maria Giulini e Claudio Abbado, Georg Solti, Herbert von Karajan, ed è riconosciuto come una delle figure che meglio rappresentano la vita operistica internazionale e la tradizione modenese del canto lirico. Per celebrarlo, stasera saranno tantissimi gli ospiti al Comunale. Faranno gli onori di casa il maestro Aldo Sisillo, direttore del teatro, e il sindaco Gian Carlo Muzzarelli. Interverranno poi Filippo Michelangeli, direttore di "Amadeus", Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Area di Verona, Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fenice di Venezia, già designato per la Scala di Milano, Marcello Corvino, direttore artistico del Comunale di Ferrara, e Moni Ovadia, direttore della Fondazione del teatro ferrarese. E con loro le due figlie del maestro, Micaela, avvocato e scrittrice, ed Eloisa, vicepresidente dell’associazione Magiera. Ci saranno musica e belcanto con alcuni giovani artisti, il soprano Yulia Mekudinova, il baritono Gianluca Failla e i tenori Simone Fenotti e Lorenzo Martelli, accompagnati al pianoforte da Luca Saltini e dallo stesso maestro Magiera. Con loro, il basso Valerio Morelli, vincitore della prima edizione del premio Magiera. E il gran finale con due stelle, il basso Simone Alberghini e il tenore Fabio Sartori. Il concerto evento (a ingresso libero) è organizzato in collaborazione con l’associazione Leone Magiera, partner edizioni Curci e Cidim.

