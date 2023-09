Gran Premio del Gusto tra sapori e motori

MARANELLO

L’enogastronomia della nostra tradizione torna in piazza a Maranello domenica prossima con la 21esima edizione del Gran Premio del Gusto, la festa dei sapori tra shopping, eventi, motori, animazioni e degustazioni, organizzata dal Comune di Maranello e dal Consorzio Maranello Terra del Mito. "E’ un appuntamento a cui siamo affezionati - commenta il sindaco maranellese Luigi Zironi - è un momento in cui presentiamo ai cittadini e ai turisti altre eccellenze del nostro territorio. Sarà una giornata all’insegna del gusto con l’offerta di varie degustazioni ma soprattutto saranno coinvolti i cittadini, i produttori del territorio e le famiglie". Alle 10.30 in piazzetta Nelson Mandela saranno presentate anche la 14esima edizione del Gran Premio dell’Aceto balsamico tradizionale Città di Maranello e la 7 esima edizione del Gran Premio del Nocino. "Sono competizioni bonarie tra famiglie - spiega il primo cittadino –. Per l’edizione dell’aceto balsamico, ogni famiglia porterà il proprio campione al Comitato, cossiché l’oro nero del nostro territorio sia messo in competizione". Numerosi sono anche i laboratori dedicati ai bambini e alle loro famiglie. "Ci saranno i laboratori di cucina con le rezdore,-aggiunge Zironi- che insegneranno a grandi e piccini a lavorare alcuni dei piatti tipici e tradizionali; verrà organizzata la cottura del mosto, la preparazione del parmigiano".

Attività che hanno l’obiettivo anche di avvicinare i bambini alla produzione delle nostre eccellenze: "Siamo nell’era del consumo della pasta,- spiega l’assessore al turismo Mariaelena Mililli- dove talvolta manca però la conoscenza del ‘saper realizzare’. Dunque ci sarà la possibilità di preparare la pasta fresca, osservando che con un uovo e la farina si riesce a produrre ciò che vediamo da sempre , per esempio, nei sacchetti, stimolando magari anche all’acquisto di prodotti a chilometro zero". L’edizione oltre ad avere la tradizione al centro, avrà i commercianti; infatti durante la giornata tanti saranno i momenti e le occasioni dedicate allo shopping e ai mercatini, con i negozi aperti, i Banchi del Consorzio Versilia Forte dei Marmi, il mercato dei produttori agricoli con esposizione e vendita delle eccellenze enogastronomiche, il mercatino artistico e artigianale e il mercatino cambio scambio dei bambini. "I commercianti - sottolinea Marco Poggioli, presidente del Consorzio Italiano Terre del Mito – sono sempre al centro di tutte le iniziative che vengono svolte in piazza attraverso il Consorzio, perché c’è la volontà è di sviluppare il territorio locale. Gli esercenti vogliono dare una mano a quello che è l’abbellimento e l’arricchimento del paese". Una delle novità di questa edizione è il ritorno della pigiatura dell’uva, che era stata sospesa a causa delle normative anti Covid19. "Torneremo pure con l’edizione del Parmigiano Reggiano - conclude Poggioli - dimostrando come si realizzano determinati prodotti ma soprattutto coinvolgendo i bambini".