Grande amicizia tra Pro Loco di Longarone e Toschi

Continua il rapporto di amicizia, ormai consolidato da una collaborazione che prosegue da diversi anni, tra la Pro Loco di Longarone (Belluno) e l’azienda Toschi Vignola. Durante lo scorso fine settimana, una cinquantina di componenti della Pro Loco di Longarone, compreso il presidente Roberto Sant, sono tornati in visita sul territorio modenese, dopo essere intervenuti nella scorsa primavera a "Vignola…è tempo di ciliegie", per promuovere la Mig -Mostra internazionale del gelato artigianale di Longarone. Accompagnati da Gianfranco Uguzzoni di Toschi Vignola, i componenti della Pro Loco bellunese sono stati portati in visita a Nonantola e in particolare alle Cantine e al Museo del Vino Giacobazzi, dove hanno potuto assistere allo scarico delle uve e alle operazioni di pigiatura, oltre ad ammirare macchinari storici per la viticoltura. Spazio anche per i motori, con la visita alle Ferrari della collezione Giacobazzi, compresa la T4 guidata da Gilles Villeneuve. Dopo il pranzo servito alla Antica Trattoria della Partecipanza, la comitiva ha poi proseguito il tour verso Modena, dove ha visitato il Teatro Storchi, il Teatro Pavarotti, Palazzo Ducale, il Duomo, Piazza Grande e la Ghirlandina. "Quello con Longarone – commenta Uguzzoni – è un rapporto ormai consolidato, che prosegue da anni con reciproca soddisfazione. Il nome di Modena e le eccellenze del suo territorio sono molto popolari anche a Longarone, specialmente durante l’appuntamento internazionale della Mig".

m.ped.