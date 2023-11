"Grande distribuzione da fermare. Va promosso il commercio locale"

"È necessario frenare nuove aperture della Gdo (Grande distribuzione organizzata) e promuovere maggiormente il commercio locale". Questo, in estrema sintesi, è quanto ha manifestato in questi giorni alle autorità locali, sindaco di Castelfranco Emilia in primis, la sezione "Area comuni del Sorbara" di Confesercenti. Questa organizzazione di categoria ha infatti incontrato, "all’interno – come spiega in una nota – del percorso di valorizzazione e sviluppo del territorio e di conoscenza del tessuto imprenditoriale", il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano e diversi operatori e operatrici del commercio, del terziario e dei pubblici esercizi. Sul tavolo vari argomenti importanti per la categoria dei commercianti del territorio: dalla sicurezza alla viabilità, dai parcheggi ai cantieri avviati o in fase di avviamento grazie ai fondi del Pnrr. Emanuele Costetti poi, direttore Confesercenti dell’area comuni del Sorbara, ha ribadito che: "È necessario frenare nuove aperture di Gdo, essendo l’area di Castelfranco Emilia già satura di questa offerta, e promuovere maggiormente il commercio locale". Mauro Bastoni, presidente dell’area Confesercenti comuni del Sorbara e vice presidente vicario provinciale, ha poi aggiunto: "È stato un incontro importante e proficuo che si è svolto in un clima di ascolto e confronto con l’amministrazione".

m.ped.