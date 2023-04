Grande festa a Finale Ecco il parco giochi nato grazie alle offerte di volontari e cittadini

Sono serviti dieci anni per coronare questo sogno. "E adesso è un’emozione indescrivibile", ammetteva ieri mattina Arturo Panzanini, motore e ‘anima’ dell’associazione ‘Aggiungi un posto a tavola’. Dopo un lungo percorso organizzativo e mille difficoltà, finalmente nei Giardini pubblici di Finale è stato inaugurato il parco giochi ’Ciao Manu’, realizzato anche grazie all’impegno e alle offerte di tantissimi volontari e più di 170 donatori che hanno voluto creare uno spazio attrezzato, dedicato completamente ai bambini. L’area giochi comprende un castello alto 15 metri, un drago di cinque, scivoli, altalene: in tutto 14 giochi nuovi di zecca, alcuni dei quali sono particolarmente dedicati ai bimbi con difficoltà che possono così divertirsi insieme ai loro amici. Progettato dall’architetto Massimiliano Toselli, il parco ha richiesto un investimento di circa 170mila euro, con il contributo fondamentale del Comune di Finale.

La giornata inaugurale, nel sole splendido della primavera, non poteva che essere una grande festa, con i bambini protagonisti anche nei cori che hanno spaziato dall’inno di Mameli ai ’Supereroi’ di Mr Rain. Ed è riuscito anche il ‘miracolo’ di riunire sul palco le diverse amministrazioni locali che si sono succedute in questi anni, accompagnando la nascita del progetto. "L’apertura di questa area giochi è la dimostrazione che, quando si lavora insieme, la comunità finalese è straordinaria", ha fatto notare il consigliere Paolo Saletti, in rappresentanza dell’ex sindaco Sandro Palazzi. "Dobbiamo imparare dai bambini come si fa a stare insieme – ha sottolineato poi con entusiasmo il sindaco Claudio Poletti –. Qui potranno divertirsi in compagnia bambini di tutte le età, di tutti i colori e di tutte le abilità. Credo che questo parco giochi sia il riflesso di come dovrebbe essere il mondo".

Subito dopo il taglio del nastro e la benedizione impartita da don Isacco Spinelli, i bimbi (che già dal primo mattino avevano potuto ‘sperimentare’ le nuove attrazioni) si sono simbolicamente ‘impossessati’ del parco giochi che così è divenuto patrimonio comune, un luogo aperto e inclusivo per vivere appieno la bellezza dell’infanzia. "C’è solo una parola per accompagnare questa giornata: grazie!", ha aggiunto commosso il ‘trascinatore’ Arturo Panzanini, con un ricordo per Manuela Fiozzi, socia dell’associazione, scomparsa prematuramente: è lei la ‘Manu’ a cui il parco è dedicato.

Stefano Marchetti